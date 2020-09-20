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В ЕС предупредили о пике второй волны коронавируса, которая накрывает Европу

В Европе ожидается пик второй волны коронавируса в конце осени Фото из открытых источников

В Центре по профилактике и контролю заболеваний прогнозируют резкое увеличение количества больных в медучреждениях

В Европе в конце осени и начале зимы этого года ожидается пик второй волны коронавируса COVID-19. Об этом сообщили в Европейском центре по профилактике и контролю заболеваний.  

Так, по данным центра, на прошлой неделе в странах Европы общее количество новых случаев инфицирования превысило 45 тысяч. Эксперты отметили, что такое стремительное распространение вируса свидетельствует о начале второй волны COVID-19. 

Кроме этого, специалисты центра выразили обеспокоенность относительно возможного резкого увеличения количества госпитализаций в ближайшие несколько месяцев из-за пика коронавируса в конце осени.  

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Однако, специалисты добавили, сейчас ситуация в Европе лучше, чем в Соединенных Штатах Америки. По последним данным, в США зафиксировано более 6,7 миллионов подтвержденных случаев болезни. Тогда как в странах Европы их 4,4 миллиона. 

Напомним, ранее украинский министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что в октябре или ноябре в Украине ожидается вторая волна коронавируса COVID-19. 

В связи с этим Министерство здравоохранения призвало регионы подготовить больницы. 

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