В ЕС предупредили, что к 2022 году лишь часть жителей сможет получить вакцину против COVID-19, - СМИ

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Страны-члены ЕС до сих пор не разработали план вакцинации граждан

Лишь часть из 450 млн населения Европейского Союза может получить прививку против нового коронавируса COVID-19 до 2022 года. Об этом заявили представители ЕС на закрытом заседании в понедельник, сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Согласно сообщению, представитель Европейской комиссии заявил дипломатам из стран ЕС, что до конца 2021 года для всего населения не будет достаточных доз вакцин против COVID-19, поскольку вакцины, которые сейчас заказывает Евросоюз, могут не оказаться эффективными или не вырабатываться в достаточных дозах.

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Следует отметить, что ранее комиссия ЕС заявила, что вакцинация будет ограничена "на начальных этапах развертывания", но никогда не уточняла, сколько продлится начальная фаза.

Кроме этого, учитывая вероятное ограничение поставок, Еврокомиссия месяцами призвала правительства стран-участниц ЕС разработать планы вакцинации, которые бы предоставляли приоритет уязвимым и основным группам населения, таким как медицинские работники, люди преклонного возраста или люди с хроническими заболеваниями.

Однако, кроме консенсуса относительно прививки врачей и медсестер, между членами ЕС "не существует единой точки зрения относительно других групп". Источники говорят о том, что некоторые страны ЕС хотят забронировать дозы для всего населения с целью их получения уже к середине 2021 года.

Известно, что на сегодня ЕС обеспечил дозы потенциальных вакцин, разрабатываемых AstraZeneca, Sanofi и Johnson & Johnson. Также продолжаются переговоры с Moderna, Pfizer и CureVac.

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Напомним, ранее в России заявили, что Новосибирский центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" начал производство второй вакцины против коронавируса - "ЕпиВакКорона".