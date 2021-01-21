В ЕС планируют вновь закрыть внутренние границы из-за нового штамма коронавируса

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Соответствующее решение будет рассмотрено 21 января во время видеоконференции глав 27 стран ЕС

Европейский Союз рассматривает возможность повторного закрытия внутренних границ между странами из-за нового штамма коронавируса, который появился в конце прошлого года в Великобритании. Об этом пишет The Guardian.

В частности, соответствующее решение будет рассмотрено 21 января во время видеоконференции глав 27 стран ЕС.

Сообщается, что эту инициативу предложила Германия, добавив документ, который позволяет странам ЕС закрывать границы как для граждан стран-членов союза, так и для жителей других государств.

"В тех случаях, когда государства-члены считают это необходимым для защиты здоровья населения, они могут вводить временные запреты на въезд и перевозки пассажиров, прибывающих из третьих стран с зонами, зараженными вирусом", – говорится в документе.

Напомним, новый штамм коронавируса B.1.1.7 или VOC 202012/01, который впервые зафиксировали в Великобритании в декабре 2020 года, обнаружили по меньшей мере в 50 странах мира.