В ЕС одобрили механизм санкций за нарушение верховенства права

Теперь механизм должны рассмотреть в Европарламенте

DW

Послы Европейского союза приняли санкционный механизм относительно государств ЕС, которые нарушают принцип верховенства права. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Отмечается, что соответствующую инициативу выдвинула Германия, которая сейчас председательствует в ЕС. Евросоюз сможет ограничивать выделение средств для стран, которые нарушают верховенство права в случае, если это вредит управлению бюджетом или финансовым интересам ЕС.

Соответствующий инструмент теперь должны рассмотреть европарламентарии, и они могут сделать его еще жестче, поскольку ранее отдельные депутаты называли его неэффективным. При этом Польша и Венгрия выступают против создания санкционного механизма. Известно, что эти страны угрожали заблокировать принятие бюджета ЕС и антикризисного фонда.

Еврокомиссия в своем отчете, посвященном состоянию верховенства права в странах-членах блока, раскритиковала в этой связи Венгрию и Польшу. Там сообщалось, что в Еврокомиссии "серьезно обеспокоены" вопросом соблюдения судебной независимости как в Польше, так и в Венгрии. В то же время против обеих стран несколько лет продолжается процедура, которая в конечном итоге может привести к лишению их права голоса в ЕС.

Напомним, недавно послы стран Европейского союза согласовали введение санкций против России за строительство Керченского моста. Планируется, что ограничения будут официально оформлены на этой неделе.