В ЕС назвали условие использования Венгрией несертифицированной вакцины из России

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Это будет разрешено в отдельных исключениях

В Еврокомиссии заявили, что государства-члены могут применять несертифицированные вакцины из третьих стран лишь в исключительных случаях. Об этом сказал представитель Еврокомиссии во время ежедневного брифинга, передает "Европейская правда".

Он подчеркнул, что безопасность является ключевым приоритетом для ЕС.

"Именно поэтому, согласно европейскому законодательству, ни один лекарственный препарат не может присутствовать на рынке ЕС без соответствующего сертификата, сделанного после тщательной его оценки. Поэтому вакцины должны быть проверены на безопасность, качество и эффективность", - сказал он.

Европейское агентство по лекарственным средствам выполняет такую проверку.

"Есть отдельные исключения, которые позволяют государствам-членам временно использовать, распространять несертифицированные продукты в чрезвычайных ситуациях", - отметил представитель Еврокомиссии.

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По его словам, в таких случаях государства члены берут на себя ответственность за временное использование несертифицированных препаратов.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 30 октября заявил, что первая партия вакцины против коронавирус прибудет в страну в конце декабря или начале января.

Орбан сказал, что Венгрия ведет переговоры с Китаем и Россией о вакцинах, и к весне она может получить доступ к двум или трем различным вакцинам. С апреля страна, вероятно, сможет "объявить о победе над пандемией".

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Ранее сообщалось, что Венгрия изъявила желание купить российскую вакцину против коронавируса при условии ее сертификации в Альянсе и стала первой из стран Евросоюза, которая пошла на такой шаг.