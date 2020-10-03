В ЕС начали проверку препарата от коронавируса из-за побочных эффектов

Пациенты жалуются на проблемы с почками

В Евросоюзе проверят побочные действия ремдесивира Фото из открытых источников

Европейское агентство по лекарственным средствам начало проверку препарата ремдесивир, который используют для лечения коронавируса, из-за жалоб на побочные эффекты. Об этом сообщает Deutshce Welle.

Отмечается, что некоторые пациенты, принимавшие препарат, впоследствии страдали нарушениями в работе почек. Сейчас эксперты проверяют, были ли эти заболевания следствием заражения коронавирусом или же употребления ремдисивира.

Известно, что в начале июля Европейская Комиссия по рекомендации EMA позволила применять ремдесивір для лечения пациентов с COVID-19. Но разрешение было выдано при условии продолжения изучения вероятных побочных эффектов препарата. В целом ЕМА рекомендует допустить ремдесивир исключительно для лечения взрослых пациентов с COVID-19 в возрасте от 12 лет и старше.

Напомним, недавно польская компания заявила о создании первых в мире лекарств против коронавируса. Лекарство создали на основе плазмы крови пациентов, которые вылечились от COVID-19.