В ЕС хотят создать союз для реагирования на будущие пандемии

Флаг Европейского союза Фото из открытых источников

Союз будет сосредоточен на будущих кризисах и постарается их предотвратить

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала создание европейского союза для реагирования на будущие пандемии, который получит название HERA. Об этом говорится в тексте заявления фон дер Ляйен, размещенном на сайте Еврокомиссии.

Европейский орган по вопросам готовности и реагирования на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения (HERA), по словам фон дер Ляйен, поможет быстро реагировать в случае чрезвычайных ситуаций со здоровьем.

Она пояснила, что правительства европейских стран не способны самостоятельно прекратить пандемию коронавируса, а HERA обеспечил бы возможность объявления чрезвычайного положения во всем Европейском союзе.

"Это дало бы большую координацию между государствами-членами, совместные закупки медицинского оборудования и развертывание групп помощи ЕС", - добавила глава Еврокомиссии.

Ранее Специальный посланник Всемирной организации здравоохранения Дэвид Набарро предупредил Европу об угрозе наступления третьей волны коронавируса COVID-19 в начале 2021 года.