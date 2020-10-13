В ЕС еще раз призвали Россию к прозрачному расследованию отравления Навального

Жозеп Боррель Фото из открытых источников

Евросоюз также призвал РФ в полной мере сотрудничать с ОЗХО

Российские власти должны прозрачно подойти к расследованию отравления оппозиционера Алексея Навального. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, передает внешнеполитическая служба ЕС.

"Российское правительство должно сделать все возможное для тщательного расследования этого преступления в условиях полной прозрачности и в полной мере сотрудничать с Организацией по запрету химического оружия (ОЗХО)", - сказал Боррель.

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Напомним, ранее Германия и Франция предложили европейским партнерам ввести пакет дополнительных санкций против Российской Федерации из-за отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального веществом "Новичок".

Так, в МИД подчеркнули, что Франция и Германия неоднократно призывали Россию расследовать обстоятельства отравления Навального и назвать виновных в преступлении. Однако, по мнению ведомства, РФ не предоставила убедительных объяснений.

Впоследствии стало известно, что руководители министерств иностранных дел стран Европейского Союза поддержали введение санкций против ряда российских чиновников из-за отравления оппозиционера Алексея Навального.