В ЕС дали "зеленый" свет относительно санкций против Беларуси
Первый шаг сделали 27 министров иностранных дел стран ЕС
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что в пятницу Европейский Союз введет новые санкции против белорусских чиновников, ответственных за борьбу с протестующими в стране. Об этом сообщает Reuters.
По словам немецкого дипломата, на собрании глав МИД стран-членов Евросоюза было решено поручить внешнеполитическому подразделению ЕС подготовить список лиц, которые должны попасть в черный список. Такие действия стали первым шагом к новым санкциям для Беларуси.
"То, что произошло в Беларуси за последние несколько дней, является абсолютно неприемлемым и требует четкой реакции ЕС. Мы стремимся поставить определенных лиц, которые известны и участвовали в преступлениях против мирных протестующих, под режим санкций ЕС", - прокомментировал Маас.
Следует заметить, что впервые ЕС ввел санкции против Беларуси в 2004 году, а в 2011 году их усилили из-за нарушения прав человека и демократических стандартов, включая фальсификацию голосов.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Европейский Союз может в конце августа ввести новые санкции против Беларуси в связи с протестами, которые продолжаются в стране из-за победы Александра Лукашенко на президентских выборах.
Также известно, что Министерство иностранных дел Германии вызвало посла Беларуси Дениса Сидоренко для "срочного разговора" на фоне протестов в стране.
А до того Министерство иностранных дел Чехии вызвало посла Беларуси из-за слов Александра Лукашенко, что протестами в его стране, в том числе, руководят из Чешской Республики.