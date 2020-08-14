В ЕС дали "зеленый" свет относительно санкций против Беларуси

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Первый шаг сделали 27 министров иностранных дел стран ЕС

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что в пятницу Европейский Союз введет новые санкции против белорусских чиновников, ответственных за борьбу с протестующими в стране. Об этом сообщает Reuters.

По словам немецкого дипломата, на собрании глав МИД стран-членов Евросоюза было решено поручить внешнеполитическому подразделению ЕС подготовить список лиц, которые должны попасть в черный список. Такие действия стали первым шагом к новым санкциям для Беларуси.

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"То, что произошло в Беларуси за последние несколько дней, является абсолютно неприемлемым и требует четкой реакции ЕС. Мы стремимся поставить определенных лиц, которые известны и участвовали в преступлениях против мирных протестующих, под режим санкций ЕС", - прокомментировал Маас.

Следует заметить, что впервые ЕС ввел санкции против Беларуси в 2004 году, а в 2011 году их усилили из-за нарушения прав человека и демократических стандартов, включая фальсификацию голосов.

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Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Европейский Союз может в конце августа ввести новые санкции против Беларуси в связи с протестами, которые продолжаются в стране из-за победы Александра Лукашенко на президентских выборах.

Также известно, что Министерство иностранных дел Германии вызвало посла Беларуси Дениса Сидоренко для "срочного разговора" на фоне протестов в стране.

А до того Министерство иностранных дел Чехии вызвало посла Беларуси из-за слов Александра Лукашенко, что протестами в его стране, в том числе, руководят из Чешской Республики.