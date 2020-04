В Египте запустили онлайн-путешествия по историческим достопримечательностям страны

Сейчас министерство уже ввело восемь локаций

В Египте запустили бесплатные онлайн-путешествия по гробницам и достопримечательностям. Об этом сообщило министерство туризма и древностей в Twitter.

"Сегодня (13 марта — ред.) мы приглашаем вас в виртуальную экскурсию в гробницу Рамсеса VI в Долине царей, Луксор", — говорится в сообщении.

نقدم لكم اليوم جولة افتراضية داخل مقبرة الملك رمسيس السادس بوادي الملوك بالأقصر.



Today we take you on a virtual tour in the tomb of Ramesses VI in the Valley of the Kings, Luxor.

https://t.co/opLKOoreDD#StayHome #StaySafe#ExperienceEgyptFromHome