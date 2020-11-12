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В Египте разбился военный вертолет с миротворцами, семь человек погибли

UH-60 Black Hawk Вікіпедія

Израиль и Египет утверждают, что авария оказалась несчастным случаем

На Синайском полуострове в Египте разбился вертолет международных миротворческих сил UH-60 Black Hawk "Черный ястреб", в результате чего погибли семь человек. Об этом сообщает Bloomberg

Согласно сообщению, среди погибших семи военных - пять американцев, француз и чех. Одному человеку удалось спастись, его подобрал израильский вертолет и доставил в израильскую больницу на курорте Эйлат. 

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Как отмечается, UH-60 Black Hawk выполнял разведывательную миссию и разбился вблизи острова Тиран. Израильская и египетская стороны заявляют о том, что катастрофа произошла вследствие технической неисправности, поскольку отсутствуют признаки нападения. 

Также известно, что вертолет принадлежал "Многонациональным силам и наблюдателям" - международным силам, которые контролируют 40-летнее мирное соглашение между Израилем и Египтом.

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Напомним, недавно в Казахстане пассажирский самолет, летевший из города Атырау в Нур-Султан, был вынужден совершить экстренную посадку из-за столкновения со стаей птиц.

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