live
Новости » Мир Читати новину українською

В Египте нашли тайник саркофагов, возраст которых превышает 2500 лет

Найденные саркофаги в Египте CNN

Находку обнаружили в 30 км от Каира, в Сакаре

Египетские археологи нашли тайник саркофагов, возраст которых превышает 2500 лет. Об этом пишет CNN.

В частности, находку обнаружили в 30 км от Каира, в Сакаре. Сообщается, что исследователям удалось найти "огромное количество" деревянных саркофагов, а также драгоценные статуи.

На место находки даже прибыли министр туризма и древностей Египта Халед Эль-Энан, премьер-министр Мустафа Мадбули и генеральный секретарь Высшего совета древностей Мустафа Вазир.

По предварительной информации, отдельные находки выставят в Великом египетском музее в Гизе, который, после своего открытия, станет крупнейшим в мире музеем (1,5 тыс. кв. м.), посвященным отдельной цивилизации.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация вот Khaled El-Enany خالد العناني (@khaled.elenany) 19 Окт 2020 в 1:13 PDT

"// 400;">www.instagram.com/embed.js">

Новости по теме: В Шотландии исследователи раскрыли секрет похороненного "шестиголового вождя"

Напомним, ранее в египетском селе Саккара археологи обнаружили 59 нетронутых саркофагов, в большинстве из них находились мумии, которым более 2600 лет.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Повестка дня заседания Верховной Рады, зарплата учителей на 2021 год и значительное похолодание: Главное за 19 октября Местные выборы - 2020: Кто будет бороться за кресло мэра Харькова и что они обещают Местные власти вместо НКРЭКУ: Почему функции утверждения тарифов на ЖКУ хотят передать на места Обновленное карантинное зонирование и новый антирекорд COVID-19 в Украине: Главное на утро 16 октября
Loading...

программы канала ZIK

Ренат Кузьмин | Ток-шоу
Бюджет-2021. Местные выборы. COVID-19 в Украине | Ток-шоу
Коммунальная революция. Новое карантинное зонирование. Бюджет-2021 | Детали дня | 19.10.20
Правительственные чистки? Предвыборные баталии. Зависимые от США | Ток-шоу
Заседание Согласительного совета депутатских фракций | 19.10.20
COVID-19: Вторая волна и локдаун? Экономика. Транш МВФ. Судьба Донбасса | Ток-шоу