В Египте нашли тайник саркофагов, возраст которых превышает 2500 лет
Находку обнаружили в 30 км от Каира, в Сакаре
Египетские археологи нашли тайник саркофагов, возраст которых превышает 2500 лет. Об этом пишет CNN.
В частности, находку обнаружили в 30 км от Каира, в Сакаре. Сообщается, что исследователям удалось найти "огромное количество" деревянных саркофагов, а также драгоценные статуи.
На место находки даже прибыли министр туризма и древностей Египта Халед Эль-Энан, премьер-министр Мустафа Мадбули и генеральный секретарь Высшего совета древностей Мустафа Вазир.
По предварительной информации, отдельные находки выставят в Великом египетском музее в Гизе, который, после своего открытия, станет крупнейшим в мире музеем (1,5 тыс. кв. м.), посвященным отдельной цивилизации.
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Напомним, ранее в египетском селе Саккара археологи обнаружили 59 нетронутых саркофагов, в большинстве из них находились мумии, которым более 2600 лет.