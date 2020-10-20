В Египте нашли тайник саркофагов, возраст которых превышает 2500 лет

Найденные саркофаги в Египте CNN

Находку обнаружили в 30 км от Каира, в Сакаре

Египетские археологи нашли тайник саркофагов, возраст которых превышает 2500 лет. Об этом пишет CNN.

В частности, находку обнаружили в 30 км от Каира, в Сакаре. Сообщается, что исследователям удалось найти "огромное количество" деревянных саркофагов, а также драгоценные статуи.

На место находки даже прибыли министр туризма и древностей Египта Халед Эль-Энан, премьер-министр Мустафа Мадбули и генеральный секретарь Высшего совета древностей Мустафа Вазир.

По предварительной информации, отдельные находки выставят в Великом египетском музее в Гизе, который, после своего открытия, станет крупнейшим в мире музеем (1,5 тыс. кв. м.), посвященным отдельной цивилизации.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация вот Khaled El-Enany خالد العناني (@khaled.elenany) 19 Окт 2020 в 1:13 PDT

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Напомним, ранее в египетском селе Саккара археологи обнаружили 59 нетронутых саркофагов, в большинстве из них находились мумии, которым более 2600 лет.