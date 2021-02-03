В Египте нашли мумию с золотым языком. Фото

Мумия с языком из золота Фото: Еgypt's Ministry of Antiquities

Мумия находилась в одном из 16 захоронений в Тапосирис-Магне

В Египте египетско-доминиканская археологическая миссия нашла 16 скальных гробниц, в одной из которых была спрятана мумия с языком, изготовленным из золота. Об этом говорится в заявлении Министерства древностей Египта, передает Live Science.

В ведомстве предположили, что во время бальзамирования мумии могли специально подложить золотой язык, чтобы умерший и в загробной жизни мог говорить.

"Если мумия столкнется с Осирисом, богом подземного мира, в загробную жизнь, у нее должна быть возможность говорить с богом", - говорится в заявлении.

Как отмечается, археологи обнаружили мумию в одном из 16 захоронений в Тапосирис-Магне. Там расположены храмы, посвященные богу Осирису и его жене и одновременно сестре - богине Исиде. Ранее археологи там обнаружили клад монет, украшенных лицом Клеопатры VII, что позволяет предположить, что храмы использовались во время ее правления. Возраст других захоронений также составляет примерно 2000 лет.

В одной из этих могил была найдена мумия женщины с посмертной маской, покрывающей большую часть ее тела. Также две мумии были обнаружены вместе с остатками свитков, которые ученые сейчас расшифровывают.

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Точного периода, когда именно умерли эти люди, ученые назвать не могут. Однако, по предварительной информации, мумии принадлежат людям, жившим в то время, когда Египтом правили либо Птолемеи (304 г. до н. э. — 30 г. до н. э.), которые были потомками одного из полководцев Александра Великого, либо Римская империя, захватившая страну после смерти Клеопатры VII в 30 до н. э.

Напомним, ранее недалеко от Каира в поселке Саккара археологи нашли примерно сотню мумий в цветных саркофагах, возраст которых составляет более 2,5 тысячи лет.