В Египте на "пляже смерти" одновременно утонули 11 человек

Фото из открытых источников

Отдыхающие погибли при попытке спасти ребенка

В пятницу, 10 июля, в Египте в Средиземном море вода унесла жизни по меньшей мере 10 отдыхающих, которые кинулись спасать ребенка, который тонул. Об этом сообщает местное издание Masrawy.

Как отмечается, трагедия произошла в городе Александрия в районе Аль-Аджими возле пляжа "Палм-Бич", больше известный как "Пляж смерти". По предварительной информации, на рассвете большая компания вышла на пляж, чтобы искупаться. Однако впоследствии в воде начал тонуть ребенок. На спасение бросились сразу 10 человек, однако они все утонули включая ребенка.

Новости по теме: В Египте частично разрешили возобновить работу отелей

К слову, пляж "Палм-Бич" закрыт на пандемию из-за коронавирусной болезни COVID-19. В связи с этим на момент трагедии там не было спасателей. По этой же причине погибшие отправились на пляж утром, чтобы избежать патрулей.

Новости по теме: В Египте произошел теракт возле известного курорта: 10 военных пострадали от взрыва

Напомним, в июне правительство Египта подтвердило планы вновь открыть все аэропорты для регулярных международных пассажирских рейсов с 1 июля. По словам министра гражданской авиации Мохамеда Манар Анба, изначально предопределено открыть три курортные зоны возле моря.