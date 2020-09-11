В Египте археологи нашли на большой глубине 13 загадочных саркофагов

Саркофаги оставались запечатанными на протяжении 2,5 тыс. лет

На территории Египта, в некрополе Саккара, расположенном рядом древней столицей Мемфисом, археологи нашли 13 полностью сохранившихся деревянных саркофагов, датируемых серединой первого тысячелетия до нашей эры. Об этом сообщило Министерство туризма и по делам древностей в Facebook.

Согласно сообщению, особую ценность находке придает то, что саркофаги оставались запечатанными на протяжении 2,5 тыс. лет.

Отмечается, что они находились в погребальной галерее на глубине 11 метров, на них даже остались следы краски. Археологи также обнаружили запечатанные входы в три служившие для захоронений ниши. Их пока не вскрывали.

Учены добавили, что им только предстоит выяснить кому принадлежат саркофаги, поскольку Некрополь действовал на протяжении 3 тыс. лет.

Ранее в Саккаре были найдены лишь статуэтки богов, утварь, мумии животных.

Ранее сообщалось, что археологи нашли гробницы подданных царицы Клеопатры, которая, по их версии, может привести их к гробнице правительницы Египта, а также разгадали тайну захвата Древнего Египта, который произошел в результате восстания иммигрантов-гиксосов.