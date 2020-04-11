В Египте археологи нашли десять скрытых комнат в храме фараона Рамзеса II
Они предполагают, что эти помещения использовались в качестве зернохранилищ
В Египте археологи во время раскопок наткнулись на уникальную находку - десять крупных тайных кладовых в храме, который был построен при фараоне Рамзесе II.
Об этом сообщает AhramOnline.
Как рассказали исследователи, в нишах, вырезанных в стенах кладовых, были найдены двенадцать голов и кости жертвенных быков Аписов, а под полом храмового дворца был обнаружен полный скелет быка, который тщательно похоронили.
Также археологи обнаружили множество остатков продуктов питания, цветные таблички с надписью "трон Рамзеса II", медные строительные инструменты, глиняную посуду, украшенную иероглифическими надписями, и овальные точильные камни.
Отмечается, что так называемые комнаты построили из глиняного кирпича и скорее всего их использовали в качестве зернохранилищ.
Вместе с тем археологи предполагают, что в них хранили различные ритуальные предметы и оборудование.
По словам генерального секретаря Высшего совета по делам древностей Египта Мустафы Вазири, все объекты, которые нашли в комнатах, похоронили еще в 1279 году до нашей эры во время строительства храма.
К тому же, исследователи убеждены, что храм считался тогда священным местом.
Напомним, ранее сообщалось, что в Египте нашли редкую статую покровителя фараонов.