В Египте археологи нашли десять скрытых комнат в храме фараона Рамзеса II

Храм Рамзеса II Фото: Еgypt's Ministry of Antiquities

Они предполагают, что эти помещения использовались в качестве зернохранилищ

В Египте археологи во время раскопок наткнулись на уникальную находку - десять крупных тайных кладовых в храме, который был построен при фараоне Рамзесе II.

Об этом сообщает AhramOnline.

Как рассказали исследователи, в нишах, вырезанных в стенах кладовых, были найдены двенадцать голов и кости жертвенных быков Аписов, а под полом храмового дворца был обнаружен полный скелет быка, который тщательно похоронили.

Также археологи обнаружили множество остатков продуктов питания, цветные таблички с надписью "трон Рамзеса II", медные строительные инструменты, глиняную посуду, украшенную иероглифическими надписями, и овальные точильные камни.

Отмечается, что так называемые комнаты построили из глиняного кирпича и скорее всего их использовали в качестве зернохранилищ.

Вместе с тем археологи предполагают, что в них хранили различные ритуальные предметы и оборудование.

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По словам генерального секретаря Высшего совета по делам древностей Египта Мустафы Вазири, все объекты, которые нашли в комнатах, похоронили еще в 1279 году до нашей эры во время строительства храма.

К тому же, исследователи убеждены, что храм считался тогда священным местом.

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Напомним, ранее сообщалось, что в Египте нашли редкую статую покровителя фараонов.