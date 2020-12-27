live
Новости » Мир Читати новину українською

В двух округах Германии приостановили вакцинацию от COVID-19 препаратом Pfizer

В Баварии приостановили вакцинацию от COVID-19 Фото из открытых источников

Причиной этого стали трудности с хранением вакцины

В двух округах немецкой Баварии остановили вакцининацию населения от коронавирусной болезни COVID-19 из-за нарушения условий хранения препарата компании Pfizer и BioNTech. Об этом 27 декабря сообщило издание Bayerischer Rundfunk.

По предварительной информации, трудности возникли с постоянным соблюдением температурного режима (холодовой цепью) при хранении вакцины. Такие проблемы зарегистрировали в округах Верхняя Франкония и Швабия.

В связи с этим власти округов планируют провести консультации со специалистами из компании BioNTech.

Новости по теме: В Евросоюзе началась вакцинация против COVID-19

К слову, вакцину совместной разработки компаний Pfizer и BioNTech необходимо хранить при температуре -70 градусов по Цельсию. Для этого препарат должен находиться в специальном холодильном оборудовании. При этом таким устройством нужно обеспечить все регионы, где планируют проводить вакцинацию. 

Напомним, накануне, 26 декабря, в Германии сделали первую прививку от коронавируса 101-летней Эдит Квойцалли, которая живет в доме престарелых в немецком городе Хальберштадт. А официально начать кампанию вакцинации от COVID-19 в стране запланировали 27 декабря. 

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

"Нафтогаз" на 14% повысил цену газа в январе для бытовых клиентов "Врата ада": Почему загадочный пожар, который горит уже 48 лет, не тушат? Реальной конкуренции среди поставщиков газа в Украине нет, – Одарченко Страховой запас газа, обвинение нацгвардейцу Маркиву и санкции США против Беларуси: Актуальное на утро 24 декабря
Loading...

программы канала ZIK

Тарифы растут. COVID-19: Праздничный локдаун. Платные дороги в Украине | Ток-шоу
Рост тарифов. Локдаун в деревне. Мутация COVID-19 | Детали дня | 25.12.20
Бесплатное лечение? Психические расстройства из-за коронавируса | COVID-19: Поддерживаем друг друга
Илья Кива | Ток-шоу
Языковые вопросы. Праздники. Поддержка украинцев. Блогеры и общество | Мы все - украинцы | 24.12.20
Олег Ляшко | Политика власти. МВФ. Бюджет-2021. Экономика | Мы все - украинцы | 24.12.20