В двух округах Германии приостановили вакцинацию от COVID-19 препаратом Pfizer

В Баварии приостановили вакцинацию от COVID-19 Фото из открытых источников

Причиной этого стали трудности с хранением вакцины

В двух округах немецкой Баварии остановили вакцининацию населения от коронавирусной болезни COVID-19 из-за нарушения условий хранения препарата компании Pfizer и BioNTech. Об этом 27 декабря сообщило издание Bayerischer Rundfunk.

По предварительной информации, трудности возникли с постоянным соблюдением температурного режима (холодовой цепью) при хранении вакцины. Такие проблемы зарегистрировали в округах Верхняя Франкония и Швабия.

В связи с этим власти округов планируют провести консультации со специалистами из компании BioNTech.

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К слову, вакцину совместной разработки компаний Pfizer и BioNTech необходимо хранить при температуре -70 градусов по Цельсию. Для этого препарат должен находиться в специальном холодильном оборудовании. При этом таким устройством нужно обеспечить все регионы, где планируют проводить вакцинацию.

Напомним, накануне, 26 декабря, в Германии сделали первую прививку от коронавируса 101-летней Эдит Квойцалли, которая живет в доме престарелых в немецком городе Хальберштадт. А официально начать кампанию вакцинации от COVID-19 в стране запланировали 27 декабря.