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В Дубае во время тренировок погиб известный пилот турбокрыл

Винсент Реффе Фото из открытых источников

О причинах гибели не сообщается

В Дубае во время тренировочного полета на турбореактивных крыльях погиб 36-летний французский трюкач, участник команды Jetman Dubai Винсент Реффе. Об этом сообщила его команда.

"Винс был талантливым спортсменом, любимым и уважаемым членом нашей команды. Мы скорбим и молимся вместе с его близкими и теми, кто знал и работал с ним", — сказано в заявлении.

Сейчас ведется расследование обстоятельств его смерти.

Отметим, что Реффе получил известность благодаря полетам на турбореактивных крыльях из углеродного волокна, которые развивают скорость до 402 км/ч, а также прыжки с парашютом. За свою карьеру он успел прыгнуть с самого высокого в мире небоскреба — Бурдж-Халифа в Дубае (828 м). На его счету полеты с пассажирскими самолетами, прыжки над Альпами и полет сквозь пещеру Тяньмэнь (Китай).

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Ранее сообщалось, что в Киевском метрополитене на Сырецко-Печерской линии погиб зацепер, попавший под поезд.

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