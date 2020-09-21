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В древнеегипетском некрополе обнаружили 27 саркофагов, возраст которых превышает 2500 лет

Саркофаги не открывались с момента захоронения

Историческая находка в древнеегипетском некрополе EPA

В одном из крупнейших древнеегипетских некрополей Саккаре, в 30 км на юг от Каира, обнаружили большое количество саркофагов, возраст которых превышает 2500 лет, сообщает BBC.

Как отмечается, в начале сентября в подземном помещении нашли 13 деревянных гробов, а потом еще 14.

"Первичное обследование показало, что все эти саркофаги не открывались с момента захоронения", - говорится в сообщении египетского министерства по делам древностей.

В частности, на опубликованных фото видно, что хорошо сохранились цветные саркофаги и мелкие артефакты, они искусно сделаны и украшены.

В ведомстве отмечают, что это одна из крупнейших находок такого рода в истории. Информацию о ней отсрочили до того момента, когда министр Халед Анани посетил место раскопок и поблагодарил своих сотрудников за самоотверженную работу в трудных условиях.

Примечательно, подземное помещение расположено на дне колодца на глубине 11 метров.

Сейчас раскопки и изучение находок продолжаются. Министерство заявило, что надеется "раскрыть больше тайн" на ближайшей пресс-конференции.

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Как известно, некрополь Саккара был грандиозным кладбищем в течение трех тысяч лет. Его название происходит от имени древнеегипетского бога мертвых Сокар.

С XXIII века до н. э. фараонов там не хоронили, но захоронение различных представителей знати продолжалось до завоевания Древнего Египта Римской империей.

Саккара находится в перечне объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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