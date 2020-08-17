В Долине Смерти зафиксировали новый температурный рекорд за более чем сто лет - 54,4 градуса

Долина смерти Фото из открытых источников

Предыдущий температурный рекорд в 56,7 градусов был зафиксирован в Долине Смерти 10 июля 1913 года

В Долине Смерти (Калифорния, США) вчера, 16 августа, температура достигала 54,4 градуса по Цельсию. В случае подтверждения показателей эта температура будет считаться самой высокой зарегистрированной на Земле за последние 107 лет. Об этом сообщает Dailymail.

"Долина Смерти достигает 130f (54,4 Цельсия), что может быть самой высокой официальной температурой, зарегистрированной на Земле когда-либо. Поскольку в стране продолжается рекордная волна жары, 54 млн людей живут при 100F (37,7 по Цельсию)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в воскресенье, 16 августа, в Калифорнии температура достигала 54,4 градуса по Цельсию.

"Если это будет подтверждено, то эти показатели побьют прошлый температурный рекорд в Долине Смерти", - добавили в сообщении.

Примечательно, что предыдущий температурный рекорд тоже был зафиксирован в Долине Смерти - 10 июля 1913 года в Фернес-Крик температура достигла отметки в 56,7 градусов.

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Ранее сообщалось, что на норвежском арктическом архипелаге Шпицберген, расположенном в 1300 километрах от Северного полюса, зафиксировали самую высокую за всю историю метеорологических наблюдений температуру.