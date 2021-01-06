В день утверждения победы Байдена неизвестные пообещали направить самолет в здание Конгресса

Таким образом неизвестные хотят якобы отомстить за убитого генерала Сулеймани

Неизвестные лица вмешались в работу нью-йоркских авиадиспетчеров и заявили о намерении направить самолет в здание Конгресса, который должен сегодня утвердить победу Джо Байдена в выборах президента США. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на собственные источники.

"Несколько авиадиспетчеров в Нью-Йорке в понедельник услышали ужасающее предупреждение: "В среду мы разобьем самолет о Капитолий (здание, где заседают обе палаты Конгресса). Сулеймани (начальник иранских сил "Кудс" Кассем Сулеймани, которого 3 января 2020 года ликвидировали по приказу Трампа) будет отплачен".

Источники издания отметили, что Пентагон и другие госагентства были проинформированы об инциденте.

Сегодня в 20:00 по киевскому времени Конгресс США должен утвердить победу Джо Байдена на выборах президента США.

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Ранее сообщалось, что американская соцсеть Twitter начала сопровождать сообщения пока действующего президента США Дональда Трампа примечанием о том, что следующим руководителем страны избран "демократ" Джо Байден.