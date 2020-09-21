В деле Новака появился новый важный свидетель, - генпрокурор Польши

Славомир Новак Liga.net

Он дает показания по делу действий Новака в период его пребывания на посту министра транспорта в правительстве Дональда Туска

В деле бывшего министра транспорта и водных ресурсов Польши, экс-главу Укравтодора Славомира Новака к сотрудничеству с польской прокуратурой удалось привлечь нового важного свидетеля. Об этом заявил министр юстиции Польши, генпрокурор РП Збигнев Зебро, передает "Укринформ".

Отмечается, что он дает показания по делу действий Новака в период его пребывания на посту министра транспорта в правительстве Дональда Туска.

"Господин Славомир Новак, который должен был нести Украине польскую помощь, польскую поддержку, а также показывать европейские стандарты в сфере нравственности и этики в публичной жизни, показал что-то другое. К сожалению, мы не можем быть гордыми не только по строительству дорог и автомагистралей, но также и с этических стандартов элементарной честности в публичной жизни", - заявил Зьобро.

Генпрокурор сообщил, что прокуратуре удалось убедить в даче показаний по делу Новака одного из ключевых свидетелей, который владеет информацией о деятельности того в период работы в правительстве Туска на протяжении 2011-2013 годов.

"В результате этого мы узнаем о чрезвычайно печальных историях, связанных с деятельностью Славомира Новака, не только в период, когда он исполнял обязанности главы институции, ответственной за строительство дорог и автомагистралей в Украине", - заявил Зебро.

Он добавил, что показания этого свидетеля будут использованы в дальнейших действиях прокуратуры в отношении Новака.

Как сообщалось, Славомир Новак возглавлял с 2011 по 2013 год Министерство транспорта и водного хозяйства Польши, а с октября 2016 по октябрь 2019 был исполняющим обязанности главы "Укравтодора". В октябре 2016 года он получил гражданство Украины.

22 июля суд Варшавы арестовал Новака на 3 месяца по подозрению в коррупционных действиях. Его задержание было следствием сотрудничества украинского НАБУ и польского CBA.

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Напомним, 20 июля, в Польше эксголову "Укравтодора" Славомира Новака задержали по подозрению в коррупции. Позже стало известно, что НАБУ и САП проводят обыски в" Укравтодоре " из-за вероятное хищение Новаком средств международных организаций.

Позже стало известно, что польский суд арестовал Новака на три месяца без права внесения залога.