В Дании выкопают и сожгут тушки миллионов норок, убитых из-за COVID-19

Захоронение норок в Дании Morten Stricker/AFP/Getty Images

Сделают это через полгода

Парламент Дании проголосовал за решение выкопать миллионы тушек норок, убитых в стране из-за их болезни COVID-19. Об этом сообщает Bllomberg.

Отмечается, что решение приняли из-за того, что полусгнившие туши создали новый риск заражения.

При этом известно, что эксгумируют убитых животных лишь через шесть месяцев. Такие сроки установлены для гарантии отсутствия коронавируса у этих норок. А после раскопок тушки должны сжечь как отходы.

Напомним, в ноябре в Дании уничтожили всех зараженных коронавирусной болезнью COVID-19 норок. В целом тогда коронавирус обнаружили на 284 датских норковых фермах.

Впоследствии тела убитых за пандемии датских норок, поднялись из-под земли, поскольку в их тушках скопились газы, которые вытолкнули их наверх. Песчаная почва, где похоронили животных, оказалась слишком легкой, поэтому глубины могил не хватило.

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Позже стало известно, что в Дании десятки норок, зараженных COVID-19, сбежали из звероферм. Сообщалось, что они могут распространять коронавирус среди диких животных.