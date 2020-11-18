В Дании уничтожили всех зараженных коронавирусом норок

Норка Фото из открытых источников

Всего COVID-19 обнаружили на 284 датских норковых фермах

В Дании уничтожили всех зараженных коронавирусной болезнью COVID-19 норок. Об этом сообщила пресс-служба Управления ветеринарии и пищевых продуктов страны в Twitter.

Отмечается, что в Дании коронавирус обнаружили на 284 норковых фермах, при этом еще 25 хозяйств находятся под подозрением. "Все инфицированные COVID-19 норки с ферм уничтожены. Управление ветеринарии и пищевых продуктов Дании продолжает контролировать норковые фермы страны на предмет COVID-19", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что правительство Дании введет дополнительные ограничения в шести северных муниципалитетах страны, которые потенциально могут пострадать от мутированной формы коронавирусной болезни COVID-19, источником которой являются норки. Представители власти добавили, что новый штамм коронавируса может быть устойчивым против будущих вакцин от COVID-19.

Новости по теме: В Греции зафиксировали случаи заражения норок коронавирусом

Впоследствии появилась информация, что правительство Дании не может ввести в действие решение о ликвидации 17 миллионов норок, поскольку власть не имеет правовых оснований для такого приказа. Тогда власти страны пытались "протолкнуть" созданное законодательство по легализации истребления норок.