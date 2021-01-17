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В Дании нашли новую мутацию коронавируса из ЮАР

В Дании обнаружили мутированный коронавирус из ЮАР Иллюстративное фото

Болезнь диагностировали у мужчины, прилетевшего из Дубая

В Дании подтвердили первый случай заражения новым штаммом коронавируса, который ранее нашли в Южной Африке. Об этом сообщает Berlingske со ссылкой на Государственный институт по борьбе с инфекционными заболеваниями. 

Отмечается, что более заразный вариант вируса обнаружили на острове Зеландия. Болезнь подхватил мужчина, недавно прилетевший из Дубая. 

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Кроме "африканского коронавируса" в Дании циркулирует вирус, который был привезен из Великобритании. По предварительным данным, количество инфицированных "британским вариантом" вариантом там составляет 256 человек. 

Заметим, новую мутацию коронавируса в Южно-Африканской Республике обнаружили в конце прошлого года. Министр здравоохранения ЮАР звели Мкхизе заявил, что вирус отличается от того, который вызвал первую волну пандемии, однако в ВОЗ с ним не согласились. 

Напомним, в конце декабря 2020 года премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что локдаун в стране будет продлен по меньшей мере до 17 января ведь ситуация с уровнем заражений там серьезнее, чем весной.

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