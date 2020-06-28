В ЦИК РФ массово поступают жалобы о принуждении к голосованию
Также поступили обращения о принуждении голосовать по определенным результатом
Количество обращений в ЦИК РФ по поводу принуждения к голосованию по внесению поправок в Конституцию России увеличилось до 113. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на председателя комиссии Эллу Памфилову.
Глава ЦИК России рассказала, что получено два обращения, в которых люди жалуются на принуждение к голосованию, к тому же, с определенным результатом.
По словам Памфиловой, еще 26 обращений касаются работы наблюдения на голосовании, четыре - трудностей для людей с ограниченными возможностями.
"13 нарушений поступило по процедуре голосования: некорректная проверка паспортов и редкие случаи, когда отсутствуют наблюдатели. Еще раз повторяю для всех: это недопустимо", - заявила председатель ЦИК РФ.
По данным Памфиловой, в информационный справочный центр ЦИК на утро 28 июня поступило 389 783 обращения.
"С обработанных сообщений всего 2,36% содержат информацию о проблемах, недостатках и возможных нарушениях по теме "Общероссийское голосование". Но за каждым стоит конкретный человек и проблема. Ни одно не должно остаться без внимания", - отметила Элла Памфилова.
Напомним, с 25 июня и к 1 июля в России продолжается голосование по поправкам к Конституции, одна из которых коснется "обнуления" президентских сроков Владимира Путина, также эксперты утверждают, что изменения приведут к ухудшению ситуации с правами оппозиции.