В ЦИК РФ массово поступают жалобы о принуждении к голосованию

Также поступили обращения о принуждении голосовать по определенным результатом

1 июля - всероссийское голосование Lenta.ru

Количество обращений в ЦИК РФ по поводу принуждения к голосованию по внесению поправок в Конституцию России увеличилось до 113. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на председателя комиссии Эллу Памфилову.

Глава ЦИК России рассказала, что получено два обращения, в которых люди жалуются на принуждение к голосованию, к тому же, с определенным результатом.

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По словам Памфиловой, еще 26 обращений касаются работы наблюдения на голосовании, четыре - трудностей для людей с ограниченными возможностями.

"13 нарушений поступило по процедуре голосования: некорректная проверка паспортов и редкие случаи, когда отсутствуют наблюдатели. Еще раз повторяю для всех: это недопустимо", - заявила председатель ЦИК РФ.

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По данным Памфиловой, в информационный справочный центр ЦИК на утро 28 июня поступило 389 783 обращения.

"С обработанных сообщений всего 2,36% содержат информацию о проблемах, недостатках и возможных нарушениях по теме "Общероссийское голосование". Но за каждым стоит конкретный человек и проблема. Ни одно не должно остаться без внимания", - отметила Элла Памфилова.

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Напомним, с 25 июня и к 1 июля в России продолжается голосование по поправкам к Конституции, одна из которых коснется "обнуления" президентских сроков Владимира Путина, также эксперты утверждают, что изменения приведут к ухудшению ситуации с правами оппозиции.