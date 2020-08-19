В ЦИК назвали сроки инаугурации Лукашенко
Конкретная дата пока неизвестна
Инаугурацию Александра Лукашенко, которого Центральная избирательная комиссия признала победителем на выборах президента Беларуси, состоится в течение двух месяцев. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ЦИК Беларуси.
"Конкретную дату определят организаторы. Инаугурация пройдет не позднее чем через два месяца", - сообщил представитель ЦИК.
Отметим, что согласно Конституции Беларуси инаугурация должна состояться не позднее двух месяцев со дня избрания президента.
Напомним, ранее президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз не признает результатов выборов президента Беларуси, которые состоялись 9 августа. Кроме того, в Евросоюзе готовятся ввести санкции против людей, причастных к насилию, репрессиям и фальсификациям выборов в Беларуси.