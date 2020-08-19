В ЦИК назвали сроки инаугурации Лукашенко

Александр Лукашенко Фото из открытых источников

Конкретная дата пока неизвестна

Инаугурацию Александра Лукашенко, которого Центральная избирательная комиссия признала победителем на выборах президента Беларуси, состоится в течение двух месяцев. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ЦИК Беларуси.

"Конкретную дату определят организаторы. Инаугурация пройдет не позднее чем через два месяца", - сообщил представитель ЦИК.

Отметим, что согласно Конституции Беларуси инаугурация должна состояться не позднее двух месяцев со дня избрания президента.

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Напомним, ранее президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз не признает результатов выборов президента Беларуси, которые состоялись 9 августа. Кроме того, в Евросоюзе готовятся ввести санкции против людей, причастных к насилию, репрессиям и фальсификациям выборов в Беларуси.