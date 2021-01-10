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В Чикаго вооруженный мужчина убил трех человек, еще пятерых ранил

В США мужчина застрелил трех человек AP

Злоумышленника застрелили полицейские во время задержания

В городе Чикаго, США, 32-летний вооруженный мужчина устроил стрельбу, в результате чего погибли по меньшей мере три человека, еще пятеро получили ранения. Об этом сообщает NBC Chicago.

Как отмечается, нападавший по имени Джейсон Найтенгейл примерно в 13: 50 зашел в гараж и застрелил 30-летнего мужчину, который сидел в автомобиле. Далее, примерно в 14:00, злоумышленник зашел в жилой дом и попросил позвонить, после чего начал стрелять в сотрудницу охраны. Сообщается, что женщина скончалась в больнице от ранений. Также он застрелил 77-летнюю женщину, которая вышла забрать почту.

Через некоторое время вооруженный Джейсон Найтенгейл угнал авто своего знакомого и уехал в другой квартал города. Там он ограбил универмаг и застрелил 20-летнего мужчину. В результате стрельбы огнестрельные ранения получила 81-летняя женщина, которая находилась в заведении. Ее доставили в больницу в тяжелом состоянии. 

Примерно через час после этого преступник напал на автомобиль, в котором находились 15-летняя девушка и ее мать. Отмечается, что Найтенгейл выстрелил в девушку, которую госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. 

Вечером мужчина вошел в аптеку и заявил об ограблении. После этого он убежал в ближайший ресторан, где выстрелил женщине в голову. Пострадавшую доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Впоследствии злоумышленника застрелили полицейские во время задержания. Мотивы масштабной стрельбы устанавливают. 

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