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В Чикаго расстреляли похоронную процессию, 14 человек получили травмы

Стрельба на похоронах в Чикаго The New York Times

Ранее Трамп заявил о намерении направить в город федеральных агентов, чтобы сдержать насилие

Четырнадцать человек пострадали в результате стрельбы  возле похоронного дома в южной части Чикаго. Об этом сообщает The New York Times

Согласно сообщению, накануне вечером неизвестный открыл огонь по людям, которые были похоронах, в ответ кто-то из участников церемонии также выстрелил. На месте происшествия полиция изъяла 60 гильз, а машину стрелка нашли брошенной недалеко.

Известно, что пострадавших доставили на лечение в пяти медицинских учреждений, однако состояние их здоровья не известно. Пока не удалось определить мотив стрельбы, однако правоохранители задержали и допрашивают одного человека.

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По словам первого заместителя начальника отдела полиции Чикаго Эрика Картера, накануне хоронили мужчину, которого на прошлой неделе застрелили на улице, за две мили от места происшествия. Инцидент произошел в период бурного насилия в городе. Так на начало июля в Чикаго, по меньшей мере, 336 человек были убиты. 

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Напомним, недавно в американском городе Пиория штата Иллинойс произошла стрельба на набережной, в результате чего пострадали 13 человек. 

 

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