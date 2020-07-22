В Чикаго расстреляли похоронную процессию, 14 человек получили травмы

Стрельба на похоронах в Чикаго The New York Times

Ранее Трамп заявил о намерении направить в город федеральных агентов, чтобы сдержать насилие

Четырнадцать человек пострадали в результате стрельбы возле похоронного дома в южной части Чикаго. Об этом сообщает The New York Times.

Согласно сообщению, накануне вечером неизвестный открыл огонь по людям, которые были похоронах, в ответ кто-то из участников церемонии также выстрелил. На месте происшествия полиция изъяла 60 гильз, а машину стрелка нашли брошенной недалеко.

Известно, что пострадавших доставили на лечение в пяти медицинских учреждений, однако состояние их здоровья не известно. Пока не удалось определить мотив стрельбы, однако правоохранители задержали и допрашивают одного человека.

По словам первого заместителя начальника отдела полиции Чикаго Эрика Картера, накануне хоронили мужчину, которого на прошлой неделе застрелили на улице, за две мили от места происшествия. Инцидент произошел в период бурного насилия в городе. Так на начало июля в Чикаго, по меньшей мере, 336 человек были убиты.

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Напомним, недавно в американском городе Пиория штата Иллинойс произошла стрельба на набережной, в результате чего пострадали 13 человек.