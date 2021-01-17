В Черном море затонуло российское судно с 15 членами экипажа на борту

У берегов Турции затонуло сухогрузное судно "Арвин" AA

По предварительным данным, трех человек удалось спасти

В воскресенье, 17 января, в Черном море у берегов Турции затонуло российское сухогрузное судно "Арвин": спасатели начали поиск 15 членов экипажа. Об этом сообщает агентство "Анадолу".

Как отмечается, сухогруз под российским флагом затонул у побережья района Инкуму западно-черноморской провинции Бартин. Впоследствии в район бедствия отправились катера береговой охраны и управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции.

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По предварительной информации, 15 членов экипажа находились на трех шлюпках. Позже губернатор турецкой провинции Бартин Синан Гюнер сообщил, что во время поисково-спасательной операции у черноморского побережья Турции удалось спасти трех членов экипажа. Информации о других лицах пока не предоставили.

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Из-за плохих погодных условий поисково-спасательная операция затруднена.

Напомним, недавно в Баренцевом море потерпело крушение рыболовецкое судно "Онега", в результате чего пропали без вести 17 членов экипажа.