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В Черногории открылся украинский реабилитационный центр

Центр находится в городке Сутоморе

В Черногории открылся центр, где смогут проходить реабилитацию украинские военные. Об этом в своем Facebook сообщил консул посольства Украины в Черногории Михаил Шматов.

В черногорском городке Сутоморе на побережье Адриатического моря открылся реабилитационный центр, где смогут проходить реабилитацию украинские военные. Открытие центра состоялось вчера, 20 июня.

"Именно на базе этого центра будет в будущем проходить реабилитация наших украинских военных. Это та цель, к которой шаг за шагом, мы с помощью нашей диаспоры идем", - написал в своем Facebook консул Михаил Шматов.

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Как сообщалось ранее, в субботу Черногория объявила, что позволит в’въезд гражданам Украины при наличии отрицательного ПЦР-теста на SARS-CoV-2, сделанного в аккредитованных лабораториях, которому не более 48 часов.

 

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