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В Черное море направляется американский эсминец USS Porter

Эсминец USS Porter U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet

Эсминец будет осуществлять операции по морской безопасности

Эсминец Соединенных Штатов USS Porter направляется в воды Черного моря. Об этом сообщает в Twitter 6-ый флот США. 

"USS Porter начал переход в Черное море с целью осуществления операций по морской безопасности в регионе. Корабли флота США и самолеты регулярно проводят операции в Черном море для поддержки наших союзников в НАТО и партнеров", – говорится в сообщении.

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Напомним, на прошлой неделе американский ракетный эсминец USS Donald Cook совместно с командованием НАТО провели первую совместную в 2021 году тренировочную миссию в Черном море

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