В Черное море направляется американский эсминец USS Porter

Эсминец USS Porter U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet

Эсминец будет осуществлять операции по морской безопасности

Эсминец Соединенных Штатов USS Porter направляется в воды Черного моря. Об этом сообщает в Twitter 6-ый флот США.

"USS Porter начал переход в Черное море с целью осуществления операций по морской безопасности в регионе. Корабли флота США и самолеты регулярно проводят операции в Черном море для поддержки наших союзников в НАТО и партнеров", – говорится в сообщении.

BREAKING: #USSPorter began its straits transit into the Black Sea to conduct #maritimesecurity operations in the region. @USNavy ships ⚓️ and aircraft ✈️ routinely operate in the #BlackSea in support of our @NATO Allies & partners!#PowerForPeace #NATO #TogetherStronger pic.twitter.com/UZSlS1sXV6 — U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (@USNavyEurope) January 28, 2021

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Напомним, на прошлой неделе американский ракетный эсминец USS Donald Cook совместно с командованием НАТО провели первую совместную в 2021 году тренировочную миссию в Черном море.