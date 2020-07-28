В Чехии судят белоруса за "терроризм" во время участия в боях против Украины на Донбассе

Мужчине грозит от 12 до 20 лет заключения

В Чехии судят белоруса за участие в боевых действиях против Украины Фото из открытых источников

Городской суд Праги начал рассмотрение дела гражданина Беларуси, которого обвиняют в участии в боях на востоке Украины в составе незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает Радио Свобода.

Отмечается, что дело 41-летнего Алексея Фадеева, который постоянно проживает в Праге, квалифицировали как "террористическое нападение". По словам прокуроров, мужчина участвовал в конфликте на Донбассе "с намерением активно поддержать" незаконные вооруженные формирования.

Сторона обвинения говорит, что Фадеев с ноября 2014 по май 2016 года Фадеев выезжал из Чехии, чтобы выполнять разнообразные военные задачи в рядах так называемой "республиканской гвардии ДНР" и принимал активное участие в боях против украинских войск.

Белорус свою вину отрицает и заявляет, что хотел помочь людям "защищаться от украинских фашистов". По его словам, он видел в интернете видеозаписи, на которых якобы были зафиксированы "зверства", которые происходили в Украине, поэтому он отправился в российский Ростов-на-Дону, где получил оружие и присоединился к НВФ.

Сейчас Фадеев находится в заключении, он осужден по другому уголовному делу. Слушание этого дела по сути начнется завтра, 29 июля. Если вина мужчины будет доказана, ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

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Напомним, недавно суд Чехии приговорил к трехлетнему заключению условно чешского гражданина за участие в конфликте на Донбассе в составе НЗФ. Мужчина прошел специальную подготовку в танковом подразделении, а в 2015-2016 годах "служил" как стрелок и водитель в "ДНР".