В Чехии суд изменил приговор своему гражданину за участие в конфликте на Донбассе

Гражданин Чехии (слева) в составе НВФ Facebook / Yevhen Perebyinis

Теперь вместо условного срока чех получил реальный

Пражский Верховный суд изменил приговор гражданину Чехии Павелу Кафке, который в 2015-2016 годах участвовал в конфликте на Донбассе на стороне незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис в Фейсбук.

Отмечается, что ранее чех имел условный срок, но теперь получил три года тюрьмы, а этот приговор является окончательным. "В июле с. г. краевой суд в г. Ческе Будеевице за" участие в организованной преступной группировке " приговорил его к трем годам условного наказания с отсрочкой на пять лет, после чего и прокурор, и сам подсудимый подали апелляции. И вот 3 декабря дело рассмотрела апелляционная инстанция – пражский Верховный суд. Результат-приговор изменен с условного на реальный! И приговор-окончательный. Теперь П. Кафка будет иметь три года в тюрьме, чтобы подумать, действительно ли этот" русский мир "был того стоит", - говорится в сообщении.

В то же время Перебийнис сообщил, что гражданин Чехии поехал на Донбасс якобы "помогать гражданским, бездомным и работать в больнице", однако на самом деле принимал участие в реальных боевых действиях против Вооруженных сил Украины. "Таких "героев" в Чехии еще несколько десятков. Большинство из них продолжают скрываться на Донбассе. Однако важно, что чешские правоохранители и суды постепенно, но целенаправленно так или иначе привлекают их к ответственности", – написал посол.

Напомним, в сентябре суд Праги приговорил к 4,5 годам бывшего члена незаконных вооруженных формирований так называемой "Донецкой народной республики" Алексея Фадеева. Тогда прокуратура не смогла доказать его причастность к терроризму.