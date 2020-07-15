В Чехии столкнулись пассажирский и грузовой поезда, один человек погиб, десятки ранены

Движение транспорта на участке временно приостановлено

В результате столкновения пассажирского и грузового поездов неподалеку от Праги, рядом с Чешскими Бродами, погиб один человек, еще 35 получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщает Lidové noviny.

Согласно сообщению, инцидент произошел накануне около 21:30. Пассажирский поезд CityElefant с более сотней пассажиров врезался в стоячий грузовой почтовый поезд.

Как отмечается, в результате столкновения погиб машинист пассажирского поезда, еще 35 человек получили травмы: двое были серьезно травмированы, еще восемь имеют повреждения средней тяжести, также известно о 25 легко раненых. В частности, во время инцидента травмы получили восемь детей.

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Известно, что авария произошла на одном из самых загруженных участков железной дороги в стране. Сейчас движение на пути прекращено, экспресс-поезда курсируют объездным путем, а региональные поезда заменяют автобусами.

На место происшествия ночью приехал министр транспорта Карел Гавличек. По его словам, этот участок является наиболее защищенным в стране.

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Напомним, недавно в Чехии случилось столкновения двух пассажирских поездов, в результате чего более 30 человек получили травмы различной степени тяжести.