live
Новости » Мир Читати новину українською

В Чехии столкнулись два пассажирских поезда: Более 30 человек пострадало

Фото из открытых источников

Инцидент произошел в районе села Пернинк

В Чехии произошло столкновение двух пассажирских поездов, в результате чего более 30 человек получили травмы различной степени тяжести. Об этом пишет Aktualne.

Инцидент произошел в районе села Пернинк неподалеку от Карловых Вар. Поезда столкнулись на одной железнодорожной колеи.

"По предварительным данным, на месте есть большое количество пострадавших. Движение на линии прервано. Железнодорожная инспекция будет расследовать причины и обстоятельства чрезвычайной ситуации", - рассказал представитель железнодорожной инспекции Мартин Драпал.

Издание сообщает об около 30 пострадавших лицах, кое-кто претерпел значительных травм. Представитель объединенного корпуса спасателей и пожарных Мартин Касал подтвердил 2 погибших.

Новости по теме: Во Львовской области автобус с пассажирами попал в ДТП, более десятка пострадавших

Напомним, в начале июля в ДТП вблизи города Богуславице Силезского воеводства на юге Польши пострадали 16 украинцев, часть из них госпитализировали.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Вторым языком в Украине должен быть английский, а не русский, - Данилов В Украине сегодня проводят ВНО по украинскому языку и литературе Нардеп от "Слуги народа": В вузах надо оставить основным один язык В соцсетях возмутились отказом McDonald's обслуживать клиентов на русском языке
Loading...

программы канала ZIK

Вадим Карасев | Ток-шоу
Надежда Савченко | Ток-шоу
Принудительная украиницизация.
Решение вопроса Донбасса. Вакантное кресло главы Нацбанка | Ток-шоу
Тимофей Милованов | HARD с Влащенко | 06.07.20
Дубинский vs Качура: Дебаты кандидатов на кресло мэра