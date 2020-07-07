В Чехии столкнулись два пассажирских поезда: Более 30 человек пострадало

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Инцидент произошел в районе села Пернинк

В Чехии произошло столкновение двух пассажирских поездов, в результате чего более 30 человек получили травмы различной степени тяжести. Об этом пишет Aktualne.

Инцидент произошел в районе села Пернинк неподалеку от Карловых Вар. Поезда столкнулись на одной железнодорожной колеи.

"По предварительным данным, на месте есть большое количество пострадавших. Движение на линии прервано. Железнодорожная инспекция будет расследовать причины и обстоятельства чрезвычайной ситуации", - рассказал представитель железнодорожной инспекции Мартин Драпал.

Издание сообщает об около 30 пострадавших лицах, кое-кто претерпел значительных травм. Представитель объединенного корпуса спасателей и пожарных Мартин Касал подтвердил 2 погибших.

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Напомним, в начале июля в ДТП вблизи города Богуславице Силезского воеводства на юге Польши пострадали 16 украинцев, часть из них госпитализировали.