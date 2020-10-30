В Чехии туроператор организует поездки за российским вакцинами от COVID-19

Российская вакцина от COVID-19 Андрей Рудаков/Bloomberg

Стоимость путешествия составит от 30 тысяч крон

В Чехии туристическое агентство планирует организовать для своих клиентов тур за российской вакциной против коронавируса. Об этом сообщает Перший.com.uа.

Отмечается, что план об организации тура поступил от пражского бизнесмена российского происхождения Андрея Константинова, который хочет сделать прививку доступными для иностранцев. По предварительным данным, так называемая поездка "Sputnik" будет стоить заявителю примерно 30000 крон.

"Я хотел предоставить чехам связь с Россией, поскольку Россия – первая страна, которая разработала вакцину. Не прячьтесь за шторами или за дверями дома изолированно", – сказал бизнесмен.

Как сообщается, официально вакцинация российской вакциной против коронавирус может быть начата на рубеже октября и ноября. Однако бизнесмен заявил, что получить вакцину для туристов-это не проблема. "У меня уже есть контракты с лучшими клиниками Москвы, вакцинация за отдельную плату не является проблемой”, – сказал Константинов.

По словам бизнесмена, клиент, оплачивающий эту поездку за российской вакциной, должен сначала получить официальное приглашение от клиники. После этого клиент получит визу на время, необходимое для тестирования, ведь вакцину вводят в две дозы с интервалом в 21 день. Также он говорит, что клиника не отказывается делать прививки иностранцам. ”А если это не сработает, я верну деньги", – добавил gражский предприниматель.

Предполагается, что клиент заплатит 3 тысячи крон только за бронирование поездки. Но кроме необходимых разрешений и получения виз, условием участия является также медицинский осмотр, отрицательный тест на коронавирус и отрицательный тест на антитела, чтобы вакцина вообще имела смысл для заказчика, поэтому общая стоимость тура может и превысить 30 тыс. крон. ” Это зависит от того, хочет ли он лететь на самолете высшего класса, где хочет жить в отеле, какую машину хочет забрать в аэропорту", – объясняет Константинов.

"Он также может выбрать, пойдет ли он на первую вакцину, а потом три недели останется в России и де-факто отдохнет там, мы устроим для него программу, театр, музей, цирк через наших партнеров, насколько мне известно. Или он может вернуться домой, подождать и снова прилететь за второй вакциной за три недели", – добавил бизнесмен.

Ожидается, что первые клиенты могут путешествовать по Sputnik примерно через месяц. "Пока что мы составляем список ожидания кандидатов, с которыми медленно начинаем заниматься необходимой документацией", – сказал Константинов.

В то же время чешско-российский бизнесмен подчеркнул, что не видит прибыли по своей инициативе, а большинство денег должны перейти непосредственно к отдельным компаниям, которым он заказывает посреднические услуги. "Никто мне не поверит, но я делаю это с человеческой точки зрения. Мне шестьдесят семь, и я очень удивлен и расстроен тем, как сложилось все сейчас. Я получаю лишь первые три тысячи от первичного бронирования, из которого я плачу своим работникам, которые организуют и завершают весь процесс путешествия клиента", - высказался Константинов.

Напомним, в России зарегистрированы уже две вакцины против Covid-19.

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