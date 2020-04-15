В Чехии обнародовали план выхода из карантина: 20 апреля откроют рынки и позволят свадьбы

Чехия

Завершающий этап смягчения запланирован на 8 июня

Правительство Чехии обнародовало план относительно дальнейшего ослабления карантинных мероприятий, введенных для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает чешское издание iRozhlas.

Министр промышленности, торговли и транспорта Карел Гавличек сказал, что карантин будет снят в пять этапов, начиная с 20 апреля. В понедельник откроются фермерские рынки, мастерские и восстановится профессиональная спортивная подготовка с небольшими группами спортсменов.

"Мы разделили деловую активность на пять групп. С 20 апреля начнут работать все ремесленные мастерские, салоны по продаже автомобилей, а также будут открыты фермерские рынки. Занятия спортом профессиональных спортсменов, а также свадьбы до 10 человек будут разрешены", - сказал Гавличек.

По его словам, еще одна волна снятия ограничений начнется 27 апреля. С этой даты откроются розничные магазины площадью до 200 квадратных метров, если они не находятся в торговых центрах площадью более 5000 квадратных метров, то есть магазины, которые имеют прямой доступ с улицы.

"В понедельник, 11 мая, мы предлагаем открыть магазины площадью до 1000 м², если они не находятся в торговых центрах площадью более 5000 м², мы также откроем автошколы, тренажерные залы, фитнес-центры без раздевалки", - сказал Гавличек.

С 25 мая правительство предлагает открыть парикмахерские, солярии, массажные и аналогичные услуги, а также музеи, галереи и зоопарки.

Завершающий этап смягчения запланирован на 8 июня, когда снова будут открыты все заведения в торговых центрах площадью более 5000 квадратных метров, торговые центры, рестораны, кафе, винные бары, гостиницы, театры, а также туристические маршруты.

Публичные мероприятия будут ограничены группами до 50 человек.

"Этот сценарий основан на условиях, что эпидемия будет находиться под контролем, как это было до сих пор", - отметил министр.

Правительство Чехии начал ослаблять карантин на прошлой неделе, позволив открыть некоторые магазины.

Кроме того, начиная со вторника, чехам было разрешено выезжать за границу с "обоснованных" причин, таких как деловые поездки или посещение семьи, при условии, что после возвращения они проходят 14-дневный карантин.

Ранее сообщалось, что в Дании и Чешской Республике приняли решение в ближайшие дни ослабить карантинные ограничения.