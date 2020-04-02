В Чехии министр заплатил штраф за то, что был на видеоконференции без маски

Чешский министр без маски twitter.com

Чиновник заплатит 10 тысяч чешских крон штрафа

Министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек вынужден был заплатить штраф за то, что снял маску во время видео конференции в зале, где кроме него находились люди. Об этом он написал в свой Twitter.

"Сегодня в Твиттере появилась фотография с видеоконференции, где у меня нет маски. Я не собираюсь оправдываться, это была ошибка, правила распространяются на всех. Я отправил 10 тысяч крон (около 400 долларов – ред.) на счет больницы Motol" - написал Гамачек.

Отмечается, что на фотографии, которую распространил министр, маски нет не только у него. Во время видео конференции без маски была и министр труда Яна Малачова и ее муж, заместитель главы МИД Алеш Хмелар, которые также должны заплатить штраф в 10 тысяч чешских крон.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения’я Чехии расширило введенные правительством меры, направленные на предотвращение распространения коронавирус.