В Чехии и Австрии началась "вторая волна" коронавируса

Канцлер Австрии Себастьян Курц Фото из открытых источников

Страны предупредили о стремительном увеличении количества заражений

Представитель правительства в области здравоохранения Чехии Роман Примула и канцлер Австрии Себастьян Курц заявили о начале "второй волны" эпидемии коронавируса COVID-19 в их странах. Об этом сообщают Ceskenoviny.cz и Die Ргеѕѕе.

Так, по состоянию на 12 сентября в Чехии обнаружили 1541 новый случай заболевания. Всего с начала пандемии в стране инфицировались 13,7 тысячи граждан. Сейчас 297 пациентов находятся в больнице, из них 69 - в тяжелом состоянии.

По словам Романа Примулы, если болезнь и дальше будет распространяться такими темпами, то через месяц больницы будут переполнены пациентами COVID-19.

"В Чехии вторая волна эпидемии коронавируса", - заявил он.

Тогда как в Австрии по состоянию на 13 сентября зафиксировано 33 159 случаев болезни, из них 756 - умерли, а 26 760 пациентов выздоровели. За прошедшие сутки там обнаружили 869 новых инфицированных.

"То, что мы сейчас наблюдаем - это начало "второй волны". Количество заражений растет очень стремительно. Две недели назад мы регистрировали около 350 заражений за сутки, вчера - уже более 850", - заявил Себастьян Курц.

По его словам, самая сложная ситуация сейчас в Вене. В частности, на австрийскую столицу приходится 50 процентов всех новых случаев коронавируса в стране.

Напомним, в этом месяце Венгрия закрыла границы для иностранцев в связи со "второй волной" пандемии коронавируса COVID-19.

Перед этим о начале "второй волны" заявили в Словакии. Однако, министр здравоохранения Марек Крачи заверил, что эпидемическая ситуация хоть и ухудшается, но находится под контролем.