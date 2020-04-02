В Чехии хотят продлить чрезвычайное положение до 11 мая

Правительство Чехии (справа глава Минздрава Чехии Войтех Адам) из открытых источников

На продолжении чрезвычайного положения настаивает глава Минздрава Чехии Адам Войтех

Правительство Чешской Республики хочет продлить чрезвычайное положение в стране в связи с эпидемией коронавируса еще на 30 дней, до 11 мая. Об этом сообщает Ceske Noviny.

Согласно сообщению, палата депутатов должна принять решение о продлении чрезвычайного положения на следующей неделе, а также проголосовать за другие правительственные предложения по коронавирусному кризису.

После заседания правительства глава Минздрава Чехии Адам Войтех заявил, что эпидемиологическая ситуация в Чехии и за рубежом требует продолжения чрезвычайного положения. Это также необходимо с точки зрения обеспечения защитных средств.

Министр внутренних дел страны Ян Гамачек после заседания Центрального кризисного штаба заявил, что чрезвычайное положение является соответствующим режимом для борьбы с эпидемией. Правительство утверждает, что строгие ограничения на передвижение и бизнес могут начать ослабевать после Пасхи.

Напомним, министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек вынужден был уплатить штраф за то, что снял маску во время видео конференции в зале, где кроме него находились другие люди. Министр труда Яна Малачова и ее муж, заместитель главы МИД Алеш Хмелар, также должны оплатить штраф за нарушение в размере 10 тыс. чешских крон (примерно 11 тыс. грн, - ред.).