В Чехии хотят продлить чрезвычайное положение до 11 мая
На продолжении чрезвычайного положения настаивает глава Минздрава Чехии Адам Войтех
Правительство Чешской Республики хочет продлить чрезвычайное положение в стране в связи с эпидемией коронавируса еще на 30 дней, до 11 мая. Об этом сообщает Ceske Noviny.
Согласно сообщению, палата депутатов должна принять решение о продлении чрезвычайного положения на следующей неделе, а также проголосовать за другие правительственные предложения по коронавирусному кризису.
После заседания правительства глава Минздрава Чехии Адам Войтех заявил, что эпидемиологическая ситуация в Чехии и за рубежом требует продолжения чрезвычайного положения. Это также необходимо с точки зрения обеспечения защитных средств.
Министр внутренних дел страны Ян Гамачек после заседания Центрального кризисного штаба заявил, что чрезвычайное положение является соответствующим режимом для борьбы с эпидемией. Правительство утверждает, что строгие ограничения на передвижение и бизнес могут начать ослабевать после Пасхи.
Напомним, министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек вынужден был уплатить штраф за то, что снял маску во время видео конференции в зале, где кроме него находились другие люди. Министр труда Яна Малачова и ее муж, заместитель главы МИД Алеш Хмелар, также должны оплатить штраф за нарушение в размере 10 тыс. чешских крон (примерно 11 тыс. грн, - ред.).