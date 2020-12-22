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В Чехии еще на месяц продлили чрезвычайное положение из-за распространения COVID-19

Фото из открытых источников

В стране рассматривают возможность еще большего ужесточения ограничений

Власти Чешской Республики продлили режим чрезвычайной ситуации в стране еще на месяц - до 22 января 2021 года. Об этом сообщает Reuters.

Согласно сообщению, парламент Чехии продлил на 30 дней действие чрезвычайных полномочий правительства, поскольку в стране и в дальнейшем могут усилить карантинные ограничения.

Так в правительстве заявили, что могут перевести страну на самый высокий уровень индекса риска, что приведет к ужесточению мер на праздники. 

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В целом введение чрезвычайного положения обеспечивает правовую основу для некоторых мер, таких как ограничение на сборы или передвижение или временное закрытие бизнеса.

Как отмечается, на прошлой неделе в стране закрыли рестораны и пабы, но магазины продолжили работать для рождественских покупок.

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Напомним, недавно из-за нехватки врачей Тюремная служба Чехии начала принимать на работу в свои госпитали медиков, находящихся среди заключенных

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