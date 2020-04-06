В Чечне правоохранители избили мужчину, который нарушил режим самоизоляции. Кадыров их действия одобрил

Рамзан Кадыров РИА Новости

Инцидент произошел на выходных

Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал действия правоохранителей, которые избили местного жителя за нарушение режима самоизоляции. Об этом он заявил во время прямого эфира в Instagram, отрывок видео опубликовал телеканал "Грозный".

"Мне лучше одного ударить, чем тысячи похоронить. Поэтому я принимаю жесткие меры. Кого надо, буду бить дубинками. Кого надо, буду сажать в тюрьму, в подвал, но защищу свой народ", - сказал Кадыров.

Отметим, видео избиения правоохранителями мужчины в городе Аргун появилось 4 апреля. Впоследствии сам потерпевший, его брат и еще двое мужчин извинились в сюжете телеканала "Грозный". Тогда же заместитель председателя отдела полиции Умар Джабраилов заявил, что не поддерживает действия своих подчиненных и пообещал наказать их по итогам служебной проверки.

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Напомним, Чечня стала первым российским регионом, где из-за распространения коронавируса COVID-19 ввели комендантский час.