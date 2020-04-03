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Кадыров ввел в Чечне комендантский час

Рамзан Кадыров РИА Новости

С сегодняшнего дня во всех регионах Чечни запрещено передвижение с 20:00 до 8:00

Чечня стала первым российским регионом, где из-за распространения коронавируса COVID-19 вводится комендантский час. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram.

"С 3 апреля усиливаем карантинный режим. Принято решение запретить с 20:00 до 8:00 движение транспорта и пешеходов во всех населённых пунктах ЧР. Это вынужденная мера, которая вводится, как часть плана борьбы с распространением коронавируса", - написал Кадыров. 

Напомним, с 5 апреля в Чечне будет полностью прекращен въезд и выезд из региона, чтобы помешать распространению коронавирусной инфекции COVID-19. Чечня перестанет принимать самолеты, поезда и любой автотранспорт, кроме автомобилей экстренных служб, а также поставок продуктов и медицинских товаров.

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