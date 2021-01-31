В центре Москвы мужчина совершил самоподжог

В Москве мужчина пытался совершить самоубийство Фото из открытых источников

Пострадавшего с 60% ожогов тела доставили в реанимацию

В центре Москвы во время протеста в поддержку российского политика Алексея Навального мужчина совершил самоподжог. Об этом сообщает Интерфакс.

Инцидент произошел у метро "Тверская". Отмечается, что после поджога первыми в ситуацию вмешались прохожие, которые погасили мужчину. Впоследствии его доставили в больницу с сильными ожогами.

По данным "112", мужчину зовут Виктор Руденко. В результате самоподжога его с 60% ожогов тела доставили в реанимацию. СМИ уточняет, что пострадавший поджег себя из-за мошенников, которые обманули его и отобрали у него квартиру.

Напомним, в воскресенье, 31 января, в российских городах возобновились протесты в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального. В связи с этим в центре Москвы ограничили движение пешеходов, запретили деятельность заведений общепита, а также изменили маршруты движения общественного транспорта.