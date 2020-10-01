В центре Млечного Пути нашли остатки другой галактики

Около 7% таких звезд отличаются низкой металличностью, содержание элементов тяжелее водорода и гелия в них оказалось почти в три раза ниже, чем у Солнца

Часть звезд скопления, которое окружает черную дыру в центре Млечного Пути, может быть "чужой". Об этом сообщает Naked science.

Астрономы из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе заявили, что скопления появились в результате поглощения карликовой галактики.

Ученые исследовали около 700 тусклых гигантов, которые находятся в пределах 20 световых лет от центральной черной дыры.

Наблюдения позволили обнаружить среди них две отдельных группы, которые различаются по составу и движению. В меньшую группу входит около 7% таких звезд, которые отличаются низкой металличностью, содержание элементов тяжелее водорода и гелия у них оказалось почти в три раза ниже, чем у Солнца. А вот у большинства звезд металличность выше, чем у нашей звезды. Вращаются вокруг центра эти две популяции также под разными углами. Все это, по мнению авторов, свидетельствует, что немногочисленная группа звезд - остаток отдельного скопления.

Ранее сообщалось, что телескоп Hubble сфотографировал галактику "с хвостом" NGC 1614.