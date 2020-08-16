В центре Минска организовали провластный митинг: К участникам вышел Лукашенко

По информации белорусских журналистов, людей свозили из других городов

Провластный митинг в Минске Reuters

В центре Минска собрались демонстранты, выступающие за поддержку нынешних властей в Беларуси. Об этом сообщает TUT.by.

Отмечается, что люди начали идти в сторону столичной площади Независимости около 12:00. Однако, журналисты отмечают, что часть демонстрантов прибыли автобусами: их выгрузили возле дворца культуры, где вручили красно-зеленые флаги страны.

Кроме того, известно, что другая часть участников провластного митинга приехала поездом из Бреста. Журналисты добавляют, что мало кто из демонстрантов соглашается общаться с прессой, но одна пикетчица заявила, что "никто не заставлял приезжать".

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Сейчас известно, что к митингующим вышел президент Беларуси Александр Лукашенко. Он поблагодарил жителей Минска, которые пришли на акцию. "Спасибо вам, что пришли. Спасибо, что вы четверть века терпите человека из провинции. Я не сторонник улиц и площадей, но, к сожалению, это не моя вина, что мне пришлось позвать вас на площадь", – высказался Лукашенко.

По словам президента Беларуси, на границах "идет наращивание военной мощи". "Литва, Латвия, Польша, и, к сожалению, родная Украина, приказывают нам провести новые выборы. Если пойдем на поводу у них, то погибнем как нация. Нам не нужны заморские правительства, нам нужно свое руководство... Я никогда не пойду на слом нашего государства. Вы просили навести порядок, я его навел. Даже когда я буду мертвым, я не позволю отдать вам страну", – сказал Лукашенко.

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Напомним, 9 августа после проведение президентских выборов в Беларуси вспыхнули массовые протесты. Поводом этого стали предварительные результаты голосования от экзит-пола, согласно которым победу одержал Александр Лукашенко. Позже его победу подтвердил ЦИК.

В четверг, 13 августа, в Беларуси начались забастовки на предприятиях на фоне протестов в стране после победы на выборах Александра Лукашенко. Сам президент Беларуси заявил, что забастовки могут негативно сказаться на работе учреждений, поскольку этим могут воспользоваться конкуренты.