В центре Глазго мужчина зарезал трех прохожих

Фото с места инцидента ВВС

По предварительной информации, нападавшего застрелили

В городе Глазго, Шотландия, мужчина с ножом напал на прохожих, в результате чего погибли по меньшей мере трое человек. Об этом сообщает ВВС.

Как отмечается, инцидент произошел на лестнице 3-звездочного отеля "Park Inn" в центре города. В частности, нападающий с ножом набросился на трех человек и нанес им несколько ранений. В результате этого пострадавшие погибли.

Позже шотландская федерация полиции подтвердила, что среди погибших был полицейский. По данным СМИ, подозреваемый, вероятно, был застрелен полицией. Кроме этого, правоохранители сообщили, что ситуация "контролируется" и не представляет опасности для населения.

Polic including armed response units attending a major incident in Glasgow city centre on West George Street Unclear what it is although reports of a stabbing or shooting. pic.twitter.com/OSnbyJXDLR — Linda Sinclair (@lindajsinclair) June 26, 2020

К слову, один из свидетелей последствий нападения отметил, что он видел четырех человек, которых вывезли в машинах скорой помощи.

"Я видел человека, лежащего на земле, африканского происхождения, без обуви. Он был на земле с кем-то, кто держал его за бок - я не знаю, было ли это пулевое ранение, колотая рана или, что это было", – прокомментировал очевидец.

Напомним, недавно похожий случай произошел в Китае: охранник одной из школ с ножом напал на детей и директора учебного заведения, в результате чего пострадали 40 человек.