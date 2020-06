В центре Глазго мужчина зарезал трех прохожих

По предварительной информации, нападавшего застрелили

В городе Глазго, Шотландия, мужчина с ножом напал на прохожих, в результате чего погибли по меньшей мере трое человек. Об этом сообщает ВВС.

Как отмечается, инцидент произошел на лестнице 3-звездочного отеля "Park Inn" в центре города. В частности, нападающий с ножом набросился на трех человек и нанес им несколько ранений. В результате этого пострадавшие погибли.

Позже шотландская федерация полиции подтвердила, что среди погибших был полицейский. По данным СМИ, подозреваемый, вероятно, был застрелен полицией. Кроме этого, правоохранители сообщили, что ситуация "контролируется" и не представляет опасности для населения.

Polic including armed response units attending a major incident in Glasgow city centre on West George Street Unclear what it is although reports of a stabbing or shooting. pic.twitter.com/OSnbyJXDLR