В центр Минска стянули военную технику и ОМОН: Готовятся к новому протесту

В Беларуси готовятся к акции протеста Фото из открытых источников

К Дому правительства стянули омоновцев и солдат внутренних сил

В воскресенье, 20 августа, в Минске оппозиция запланировала провести акцию протеста. В связи с этим в центр белорусской столицы стянули военную технику и ОМОН. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что акция должна начаться примерно в 14:00. Сейчас к Дому правительства на площади Независимости стянули значительное количество солдат Внутренних войск и омоновцев.

Кроме этого, на улице Советской, которая расположена у здания правительства, выстроили грузовые машины для перевозки личного состава. Кроме этого, там разместили автозаки, водометы и другую специальную технику для разгона демонстрантов. Также в центр Минска прибыли несколько карет скорой помощи.

В Беларуси готовятся к акции протеста Фото из открытых источников

В Беларуси готовятся к акции протеста Фото из открытых источников

Напомним, ранее в Минске состоялась масштабная акция "Марш новой Беларуси". Протестующие призвали прекратить насилие со стороны сил безопасности, освободить политических заключенных и провести новые президентские выборы.

Заметим, недавно президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о создании резерва из сотрудников российских правоохранительных органов, которые помогут Беларуси "при необходимости".