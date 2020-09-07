В Брюсселе разогнали коронавирусный митинг из-за отсутствия масок

Митинг против карантина в Брюсселе Le Soir

В акции приняли участие более 350 человек

В воскресенье, 6 сентября, в Брюсселе прошла массовая демонстрация против ограничительных мер, направленных на борьбу с пандемией коронавируса COVID-19. Об этом сообщает Le Soir.

Согласно сообщению, люди вышли на улицы города с протестом против повсеместного ношения масок и других ограничений. Правоохранители утверждают, что большая часть митингующих, которые выступали против повсеместного ношения масок, пришла на акцию без них.

На плакатах, которые принесли с собой активисты, были такие надписи, как "Я дышу свободно", "Живи своей жизнью, эпидемия закончилась" и "Убитые маской". Также во время этой акции были задержаны как минимум два человека. Один из них подозревается в том, что ударил в лицо полицейского, которого после этого пришлось доставить в больницу.

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Как отмечается, акцию прекратили именно из-за того, что участники не имели масок и не соблюдали социальную дистанцию. В полиции заявили, что не применяли против демонстрантов специальные средства типа газа. Демонстрацию прекратили после того, как присутствующие не отреагировали на несколько устных предупреждений правоохранителей.

Следует заметить, что в Бельгии ношение масок обязательно для всех лиц старше 12 лет как на государственных, так и и частных территориях, а в Брюсселе ношение масок обязательно даже на свежем воздухе, если речь идет о центральных улицах. За нарушение этого правила предусматривается штраф в размере 250 евро.

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Напомним, 29 августа в Великобритании на Трафальгарской площади Лондона собрались более 10 тысяч активистов, которые выступили против карантина и обязательной вакцинации от коронавируса.